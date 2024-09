Paura nella notte a Olbia dove i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 23.15, per due auto in fiamme.

L’incendio è scoppiato nello stesso momento in due strade diverse: in via Alessandro Volta e in via Leonardo Da Vinci. La squadra, con il supporto di un’autobotte, ha evitato in entrambi i casi che le fiamme potessero coinvolgere altre vetture, limitando i danni.

Ancora da accertare le cause dei roghi, sul posto anche i carabinieri di Olbia.

