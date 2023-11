Momenti di panico oggi a Olbia per un incendio divampato nella veranda esterna di un appartamento in via Sardegna, traversa di via Vittorio Veneto.

In casa, quando sono divampate le fiamme, si trovava l’affittuario, che è riuscito per fortuna ad uscire all’esterno dell’abitazione senza conseguenze.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13 da alcuni residenti che hanno notato le fiamme alte e il fumo provenire dall’appartamento al civico 7. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, che nel frattempo si era propagato anche all’interno dell’abitazione, e bonificato l’area. Sul posto anche la polizia locale. In corso le indagini per risalire all’origine dell’incendio.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata