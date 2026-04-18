Il nuovo Disciplinare per l'attività di noleggio di unità da diporto nelle zone Mb del Parco Nazionale di La Maddalena, approvato dal Consiglio direttivo, ha fissato il limite massimo di 450 permessi totali per il noleggio, riducendo di 50 unità il contingente precedente, per ragioni di tutela ambientale. La suddivisione è la seguente: Il 75%, pari a 338 autorizzazioni, sono riservate agli operatori residenti nel Comune di La Maddalena; Il 25%, pari a 112 autorizzazioni, sono invece destinate agli operatori non residenti. Gli operatori, per rientrare nella prima quota, devono essere residenti da almeno 5 anni; per le società, questa deve avere sede legale e operativa a La Maddalena e almeno il 75% delle quote possedute da residenti da almeno 5 anni. Se i posti riservati ai residenti non vengono esauriti, le quote residue passano ai non residenti in graduatoria. Tutti i mezzi dovranno adeguarsi alle direttive sulle emissioni (2003/44/CE) entro il 2030. È vietato l'uso del motore termico nei corridoi di lancio/atterraggio delle spiagge del Parco (vale anche per i tender). Le autorizzazioni rilasciate nel 2025 restano valide fino all'approvazione delle nuove graduatorie 2026. L'esercizio senza permesso comporta sanzioni da 1.032 a 3.098 euro. La recidiva può portare alla revoca immediata del titolo.



Per quanto riguarda la locazione di imbarcazioni e natanti, l’altro Disciplinare approvato stabilisce il tetto massimo di 700 unità giornaliere totali nell'area marina. Per l'attività di locazione nelle zone Mb, i permessi sono così ripartiti: Imbarcazioni da diporto (oltre 10 metri): 200 autorizzazioni totali; Natanti (fino a 10 metri): 500 autorizzazioni a tariffa agevolata. Il limite massimo di passeggeri è fissato a 12 persone, indipendentemente dalla marcatura CE. Il Disciplinare utilizza la residenza come criterio di priorità per l'assegnazione dei posti nel bando delle imbarcazioni: Le società che hanno la residenza nei comuni di La Maddalena, Olbia, Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura da almeno 5 anni ricevono un bonus di 30 punti. Sia i residenti che i non residenti devono dimostrare di avere un contratto di affitto per un posto barca (minimo 4 mesi) o una concessione nei comuni sopra citati. È vietato l'uso del tender per lo sbarco dei passeggeri sulle spiagge. Lo sbarco è consentito solo in banchine/approdi dalle 17:00 alle 09:00. Le violazioni comportano sospensioni dell'autorizzazione oltre alle sanzioni pecuniarie amministrative.



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