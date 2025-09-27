.

Domani, domenica 28 settembre è in programma a Palau, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l'evento "Casa Studio Ponis. La Soprintendenza archivistica della Sardegna e la famiglia Ponis-Zalaffi, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e di IN/Arch Sardegna, celebrano dunque Alberto Ponis nel giorno del suo anniversario di nascita. A Palau, la Casa-Studio dell’architetto, aperta eccezionalmente al pubblico, ospiterà una mostra di disegni, fotografie, pitture e progetti presentati nello spazio in cui furono ideati, insieme alla presentazione dell’azione di tutela sul suo archivio professionale, dichiarato di interesse culturale nel 2023. La Casa Studio sarà aperta dalle 11 alle 17, in via C. Demartis 11. Alle 11:00 ci sarà l'inaugurazione della mostra, a cui seguirà alle 13 un aperitivo. Intervengono Annarita Zalaffi, Mario Ponis, Marta Ponis, Monica Grossi (MiC) e Paola Mura (IN/Arch Sardegna), curatrice della mostra.Seguiranno nei weekend successivi: apertura Casa Studio Ponis 11:00 – 13:00; Visite guidate con partenza da Casa Studio alle 15:00: in collaborazione con: 4/5 ottobre — Casa Magri; 11/12 ottobre — Yacht Club Path; 18/19 ottobre — Stazzo Pulcheddu; 25/26 ottobre — Studio Yasmin.

