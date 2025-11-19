Ieri mattina, al parco XVIII Novembre di Arzachena, sono stati ricordati i tragici momenti che Arzachena e la Gallura hanno vissuto 12 anni fa e commemorate le vittime.

Il 18 novembre 2013 Arzachena vide tragicamente perire quattro concittadini a causa dell’alluvione provocata dal ciclone Cleopatra. L’Amministrazione comunale, insieme alla Parrocchia Santa Maria della Neve, alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, ai volontari della Protezione civile Agosto 89, ai Vigili del fuoco si è riunita per osservare un momento di silenzio, riflessione e preghiera nel ricordo di Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isae Passoni e Leine Kellen Passoni, e di tutte le vittime di quel terribile evento. Il sindaco ha tra l’altro ricordato ed evidenziato l’impegno delle Forze dell’Ordine, delle squadre di intervento e dei volontari nel servizio reso ai cittadini e al territorio. Il Lions Arzachena Costa Smeralda ha donato il monolite in memoria delle vittime.

© Riproduzione riservata