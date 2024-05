Sarà benedetto alle 17:30 di oggi, dal parroco don Paolo Pala, poco prima l’inizio della Messa solenne in onore di Nostra Signora delle Grazie e San Giuseppe, il Ford Ranger con modulo antincendio di ultima generazione, appena giunto in dotazione all’associazione di Protezione Civile di Palau.

Il nuovo mezzo è costato circa 60mila euro, 35mila dei quali giunti dalla Regione e 25mila quale contributo del Consorzio dei proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael.

Si aggiunge agli altri due Land Rover di proprietà dell'Associazione, al Nissan Navara in concessione dall'Unione dei Comuni e al Land Rover in concessione dalla RAS. Con l'arrivo di questo nuovo mezzo andrà in "pensione" il Bremach che fu donato dalla contessa Crespi, 30 anni fa.

La festa patronale di Palau, organizzata dai Fidali 1979, è iniziata venerdì con Messa e lo spettacolo di Benito Urgu. Momenti religiosi anche ieri, sabato, seguiti da una cena a base di gnocchetti alla campidanese e musica.

Oggi, dopo la Messa solenne delle 18 si svolgerà la processione, accompagnata dalla Banda Musicale di Arzachena, col simulacro della Vergine, prima a terra e poi su un’imbarcazione, con la benedizione del mare. Alle 21 in piazza Due Palme, il 26º Premio di Poesia Calapetralana e concerto finale. Venerdì la Messa era stata animata dal Coro Parrocchiale San Giovanni Bosco di Arzachena, sabato dal Coro Polifonico Lorenzo Pelosi di Olbia e quella di oggi lo sarà del Coro Parrocchiale San Mauro Abate di Palau.

