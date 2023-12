«L'evento più atteso ma soprattutto il più innovativo e sorprendente – afferma Luisa Pasella, delegata al Turismo - sarà lo show delle Fontane Luminose Danzanti, direttamente dal palco di Italia's Got Talent, il 3 gennaio, presso il parcheggio di Via Fonte Vecchia a Palau, con la piazza illuminata da un grande spettacolo di fontane danzanti a ritmo di musica e luci laser. Un evento singolare, mai visto finora in Gallura».

Un programma di tutto rispetto, quello varato per il periodo natalizio dall’Amministrazione Manna, col centro del paese già da giorni addobbato, in attesa dell’accensione, il prossimo 8 dicembre, in Piazza Due Palme, del grande albero. Insieme ad angeli, ghirlande e alberi addobbati il protagonista sarà un grande calesse principesco, trainato da un cavallo bianco di microluci a led sul quale si potrà salire. Il programma propone sostanzialmente due generi di attività: nelle vie e nelle piazze del paese, nonché al chiuso, nelle strutture comunali e parrocchiali. Il settore Socioculturale ha organizzato diversi laboratori ludici per circa 30 bambini dai 6 ai 10 anni ma non mancheranno momenti di condivisione, bambini e nonni insieme. Di rilievo infatti anche le attività dedicate agli anziani presso il Centro di aggregazione sociale, con momenti di gran festa, supportati dai Fidali 79, e la visita di Babbo Natale e i suoi folletti.

Fra gli eventi più significativi del calendario, il 15 dicembre, Bissonanze in Sala Consiliare, con la presenza di Chiara Vigo, tessitrice sarda, unica e ultima depositaria nel Mediterraneo della lavorazione del bisso marino; il 18 dicembre in piazza Due Palme, la Parata Disney con l'arrivo di un vero Babbo Natale sulla sua carrozza carica di doni e l'inaugurazione della sua casetta; il 28 dicembre, presso il Cineteatro, lo spettacolo Magic Clown Skiappa e la singolare arte delle sue bolle giganti; ad accompagnarlo acrobati e trampolieri.

© Riproduzione riservata