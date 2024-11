La suggestione notturna di una Roccia dell’Orso illuminata si preannuncia notevole. “Enfatizzata”, la definisce l’Amministrazione comunale, nella sua osservazione sia da terra sia da mare. Così sarà al termine dell’intervento, previsto per febbraio prossimo, di illuminazione del simbolo di Palau (un simbolo recentemente raffigurato anche nella facciata del Palasport di via delle Ginestre).

Tecnicamente, l'impianto d’illuminazione (costo circa 60.000 euro) sarà formato da proiettori a led, con raggio di profondità oltre i 15 mt e meccanismo dimerabile, per poter creare lo scenario più adatto a seconda delle stagioni. Sarà posato a vista, per non alterare le superfici rocciose con tagli e scavi. Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori era stato approvato nell’agosto 2022, quello Esecutivo a ottobre scorso.

I lavori dovrebbero iniziare tra qualche settimana e, salvo imprevisti, dovrebbero terminare entro febbraio prossimo, in maniera comunque che questa che sarà un’attrattiva possa fare bella mostra di sé. Indubbiamente per i palaesi ed i viandanti invernali, ma anche per i primi flussi turistici di rilievo che inizieranno a frequentare il paese “dell’Orso” appunto, fin dal periodo pasquale (Pasqua quest’anno cade il 20 aprile).

