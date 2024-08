Questa notte a Palau si parla di Rafael Neville, Conte di Berlanga y del Duero (1926-1996), il fondatore di Porto Rafael. L’appuntamento è all’interno della ex Fortezza Militare di Monte Altura, dalle 22:00 alle 24:00, con la prima proiezione del lungometraggio dal titolo "Sognare è vivere”, ideato e realizzato dal regista Claudio d’Elia della Tridente Group. La ricerca di un “sogno” che Rafael realizzò nel tratto di costa tra Monte Altura e Punta Sardegna, a ridosso dei venti dominanti.

Qui, scrivono gli organizzatori «trovò anche ambiziosi imprenditori locali e portò importanti personalità internazionali, avviando un’opera che divenne precursore ed in parte modello, di quella Costa Smeralda che, l’amico Aga Khan, andò poi a realizzare più a sud, assieme ad alcune personalità di spicco del team creato da Rafael Neville». L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale e rappresenta, scrivono gli organizzatori «un’opportunità unica per conoscere quei dinamici anni di trasformazione della Gallura agropastorale in “perla indiscussa del turismo mondiale. Qui, quel che avvenne, anticipa e suggerisce la via alla celebre Costa Smeralda del Principe Aga Khan». La serata, organizzata nell’ambito della rassegna culturale "Palau è 2024", include momenti di convivialità e le esibizioni del Coro “Sos Astores” di Golfo Aranci, guidato dal Maestro Peppino Orrù, sia in apertura che in chiusura.

