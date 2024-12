Sarà frutto della collaborazione tra Comune e Caritas diocesana, l’iniziativa solidale natalizia che vedrà la consegna, a persone sole, anziane o con disabilità e a famiglie in difficoltà, di pacchi alimentari e pasti caldi a domicilio. L’iniziativa parte dall’Assessorato ai Servizi Sociali mentre le richieste, “in un’ottica di collaborazione e vicinanza”, scrive il Comune, saranno gestite dalla Caritas Diocesana. Il Comune ha previsto dunque la consegna di pasti pronti a domicilio martedì 24 dicembre e la consegna di pacchi alimentari con beni di primaria necessità. Il pasto di Natale sarà composto da un antipasto, un primo, un secondo con contorno e un dolce, la cui cottura finale, dove possibile, potrà essere fatta il 25 dicembre dai beneficiari. L’intervento è destinato prioritariamente a persone anziane o disabili, oltre a nuclei familiari in effettivo stato di bisogno economico. Accederanno prioritariamente alle misure solidaristiche i nuclei familiari, residenti nel comune di Palau in appurato stato di fragilità o bisogno, noti ai servizi sociali e, a seguire, i nuclei familiari con attestazione ISEE inferiore a 12.000 euro. Gli interessati possono rivolgersi alla Caritas Diocesana. Le richieste potranno essere presentate entro venerdì 20 dicembre. Per informazioni e adesioni, rivolgersi ai seguenti contatti telefonici 0789-770824, Settore Socioculturale oppure 347 7831022, Caritas parrocchiale.

