Sarà un intervento da 250mila euro quello previsto nello Studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’ing. Ritossa con studio a Cagliari, recentemente approvato dalla Giunta comunale di Palau, relativo ad interventi urgenti e di ripristino e manutenzione straordinaria, opere, servizi e impianti del porto commerciale.

Porto commerciale che svolge funzione di servizio di collegamento marittimo con La Maddalena, nonché, prevalentemente durante la stagione estiva, di supporto alla navigazione da diporto ed alla crocieristica turistica.

Allo stato attuale – è scritto nella relazione tecnica - la banchina sorgitore presenta avanzati fenomeni di degrado del calcestruzzo costituente il coronamento della stessa, dando luogo a una situazione di pericolo secondo una fenomenologia che si presenta anche in altre strutture portuali, con un clima altamente corrosivo per i ferri delle armature anche in conseguenza dello scarso spessore del copriferro che veniva utilizzato in passato.

Il principale obbiettivo del progetto di manutenzione straordinaria è pertanto quello di porre rimedio alla situazione creatasi e restituire quindi alla banchina la sua operatività, e di completare servizi ed impianti attraverso il prolungamento della linea antincendio fino agli attracchi dei traghetti al Molo Sorgitore e l’installazione di un impianto di videosorveglianza.

