«Questo gruppo di Minoranza ha sempre votato “contrario” all’approvazione del bilancio; e lo facciamo anche questa volta».

I lavori del Consiglio comunale di Palau di questa mattina erano arrivati all’ultimo degli 11 punti all’ordine del giorno sui quali c’erano state ampie convergenze in termini di voti, tanto che la maggior parte erano stati approvati all’unanimità, comprese le aliquote per il 2023 dell’Imposta Municipale Propria.

«Per non dilungarmi, tanto gli allegati i cittadini possono trovarli nel sito istituzionale - ha proseguito la capogruppo di Minoranza, Paola Pischedda - il mio vuole essere solo un esempio tra le tante cose che noi non condividiamo e che questa Maggioranza vuole realizzare: il trenino a cremagliera, con una spesa, per il Comune di Palau, pari a 1 milione e mezzo di euro».

Con lei si sono associati al voto contrario i colleghi Antonello Codina, Michela Zedde e Elviro Maiorca. Questi due ultimi consiglieri, proprio oggi, sono subentrati in Consiglio comunale in seguito alle dimissioni di Roberto Fresi ed Emanuele Abeltino. Era questa, probabilmente, l’ultima riunione dell'anno in corso, durata meno di mezz’ora: la prossima primavera si svolgeranno a Palau le elezioni per il nuovo sindaco e nuovo Consiglio comunale.

