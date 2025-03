Il Festival Internazionale Isole che Parlano annuncia un appuntamento speciale: sabato 15 marzo alle ore 18:00, presso il Cineteatro Montiggia - Sale Polivalenti di Palau (SS), si terrà il concerto acustico In memoria - Music for an Open Space – Vol.II che vedrà protagonisti Ania Losinger, musicista e danzatrice, e Mats Eser, musicista.

Un concerto straordinario - scrivono gli organizzatori - nato dal desiderio di trasformare il ricordo in suono e gesto, un'esperienza musicale e performativa che vuole essere un momento di condivisione e riflessione, un saluto collettivo che si apre alla rinascita.

I due artisti presenteranno Music for an Open Space Vol. II, la loro più recente composizione, incentrata sulla ricerca di un equilibrio sonoro tra strumenti a percussione puramente acustici: la Xala II e la marimba con gong. Un lavoro maturato nel tempo, in cui la relazione tra i suoni si è affinata ed evoluta, aprendo nuove possibilità espressive. L’ingresso è gratuito.

Al termine del concerto seguirà un momento conviviale con un aperitivo. Il Festival Internazionale Isole che Parlano ritornerà in Gallura nel Nord della Sardegna, a Palau, Arzachena, Luogosanto e La Maddalena, dal 6 al 14 settembre! Un appuntamento che quest’anno giungerà alla sua XXIX edizione, di un festival alla ricerca di esperienze capaci di mettere in dialogo in maniera originale paesaggio, cultura e territorio. Sarà una settimana di iniziative che abbracceranno musica, arte, fotografia, e creatività, e che ospiteranno come di consueto artisti della scena dell’avanguardia internazionale.

