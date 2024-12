«Si procederà a valorizzare la vegetazione esistente nel retrospiaggia, garantendo lo sviluppo delle essenze nobili ed eliminando al contempo tutte le specie che non appartengono alla macchia mediterranea in modo da aumentare la superficie utilizzabile». È quanto scritto nella relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato dall’Amministrazione comunale di Palau, riguardante il ripristino, la pulizia e la valorizzazione dei retrospiaggia degli arenili siti in località Punta Sardegna, a ridosso de “La mitraglietta”.

«Queste spiagge» è scritto nella delibera, «versavano in condizioni di significativo abbandono e le potature necessarie per ridurre la vegetazione in eccesso (rovi e sterpaglie che invadevano la quasi totalità dell’arenile), effettuabili nel corso della stagione solo con mezzi manuali, sono risultate utili per migliorare le condizioni nell’anno in corso, ma non risolutive in un’ottica di rivalutazione degli arenili permanente nel tempo».

«È volontà di questa amministrazione», prosegue la delibera, «intervenire direttamente valorizzando e di fatto riconducendo alla naturale ampiezza queste due splendide spiagge che hanno anche il vantaggio di essere ridossate dal vento di ponente. È dunque intenzione procedere con le opportune potature e i necessari abbattimenti, atti ad aumentare e migliorare sensibilmente la fruibilità degli arenili e, nel contempo, a ristabilire le dovute condizioni di sicurezza e decoro che meritano».

