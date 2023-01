L'Amministrazione Manna ha approvato il progetto preliminare per la riqualificazione dei marciapiedi di tre vie del centro di Palau, importanti per i cittadini residenti ma ancor più durante la stagione turistica quando la località del Nord Est della Gallura è frequentata da migliaia di turisti.

L'intervento viene quantificato in una spesa di circa 600mila euro. I lavori riguarderanno le vie Razzoli, Nazionale e delle Ginestre. In Via Razzoli ci sarà il rifacimento di un tratto del marciapiede esistente, sul lato al confine con l’area delle Ferrovie e la creazione di nuovi parcheggi, e all’intersezione con la Strada Statale 133 di accesso al paese per consentire un miglior spazio di uscita per gli autobus.

Nella Via Nazionale si procederà alla pavimentazione del tratto iniziale del marciapiede esistente particolarmente usurato anche al fine di uniformare la tipologia di pavimentazione con quelle limitrofe di più recente realizzazione. Allo stato attuale c'è un tratto all’inizio della Via Nazionale, della lunghezza di circa 40 metri sul lato nord e di circa 220 metri sul lato sud che costeggia l’area ex militare di Montiggia, che risulta appunto particolarmente usurato.

In Via delle Ginestre saranno creati nuovi parcheggi, ridimensionando il marciapiede. L’insufficienza di posti auto è particolarmente avvertita nel periodo estivo, per la presenza di attività commerciali e della farmacia.





