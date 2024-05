Un servizio iniziato nel 2021, quello dello “Sportello intersettoriale InformaPalau”, risultato piuttosto utile per la cittadinaza e per questo l'Amministrazione comunale intende prorogarlo.

Ha infatti registrato un significativo aumento nel corso delle tre annualità finora espletate; dai dati in possesso del Comune risulta ad esempio che nello scorso mese di aprile, il numero di accessi (diretti, telefonici e telematici) sono stati 42 mentre le persone raggiunte mediante le pagine social (Facebook ed Instagram) nello stesso mese sono state 10.638.

Per tal motivo sarà presto indetta gara per riassegnare il servizio, al fine di continuare a fornire, gratuitamente, informazione e orientamento su diversi settori di interesse, quali solidarietà sociale, diritti del cittadino, salute, sport, tempo libero, lavoro, istruzione e formazione permanente.

Lo Sportello, con sede presso gli spazi di Palazzo Fresi, sarà articolato in cinque aperture settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, per un totale di 24 ore settimanali di servizio all’utenza.

Lo Sportello «dovrà offrire servizi di consulenza ed orientamento in favore di giovani e adulti, non ancora inseriti nel mercato del lavoro, per favorirne un più attivo e consapevole ingresso in percorsi occupazionali e/o formativi; inoltre, anche in collaborazione con il Servizio Sociale, dovrà promuovere e sviluppare iniziative volte a sostenere le fasce più deboli della popolazione, garantendo equità e semplicità di accesso a tutte le informazioni utili alla piena partecipazione alla vita collettiva».

