Il prossimo 5 dicembre è il giorno fissato dalla Giunta comunale di Palau, per l’elezione dei presidenti delle consulte per la valorizzazione di rioni e frazioni del territorio comunale. La votazione sarà online e resta aperta dalle ore 16:00 alle ore 21:00, attraverso un’apposita area dedicata del sito istituzionale www.palau.it; Nel modulo di votazione/sondaggio che sarà presente nel sito, saranno indicati il nome della frazione o del rione e, in basso, lo spazio per il nominativo del candidato sul quale esprimere la propria preferenza unica, semplicemente cliccando sul suo nominativo. Il territorio del Comune di Pala è suddiviso nelle seguenti frazioni e rioni: Frazioni: La Capannaccia; Barrabisa; Capo d’Orso; Rioni: Centro; Palau Vecchio, Stazione; Capo d’Orso. Gli interessati, residenti nella circoscrizione territoriale del rione o della frazione per la quale intendevano candidarsi alla carica di presidente, potevano proporre la loro candidatura entro la data di giovedì 28 novembre scorso, dichiarando di accettarla. La prima volta che si è votato a Palau è stato il 16 novembre 2019. Da allora le elezioni si sono svolte tutti gli anni, tranne in quello successivo, il 2020, per la pandemia. La Giunta comunale, è scritto nella delibera di indizione delle elezioni (N. 144/2024), ha tuttavia «facoltà di destituire i Presidenti delle Consulte per la valorizzazione dei rioni e delle frazioni, per comprovate gravi violazioni delle leggi e delle norme e qualora non venga da essi assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento del ruolo e delle attività di competenza».

