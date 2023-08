Il Comitato Amici di Talmone e Cala di Trana fa sapere che a Palau si stanno intensificando i controlli da parte della Polizia locale nei confronti di coloro che campeggiano fuori dalle strutture ricettive o delle aree attrezzate alla sosta temporanea, in particolare nell’area di Costa Serena, Cala Scilla e Porto Cuncato.

«Ma scatta ora la tolleranza zero – scrive il Comitato – perché proprio la vicinanza al mare genera degrado e crea danni all’ambiente. Fra i disagi segnalati alla Polizia Municipale e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale da parte di singoli cittadini e Comitati civici figurano l’accensione di fuochi all’aperto, l’occupazione del manto stradale con tavolini e fornelli da campeggio, lo scarico in mare di acque nere e acque grigie dei camper, l’utilizzo in natura di saponi e detersivi non biodegradabili, i sentieri di accesso alle spiagge trasformati in latrine».

«Da alcuni giorni – conclude il Comitato - da parte della Polizia Municipale è iniziata un’azione di controllo più mirata, con un pattugliamento capillare del territorio di Talmone e Porto Cuncato, finalizzato all’accertamento e contestazione di tali violazioni».

