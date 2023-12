L’election day per l’elezione, online, dei presidenti dei rioni delle frazioni, svoltosi a Palau martedì 5 dicembre scorso, dalle 16:00 alle 21:00, ha visto rieletti tutti gli uscenti, tutti ricandidatisi, e precisamente, nel rione Centro, Giovanni Uscidda, nel rione Palau Vecchio Antonello Contu, nel rione Stazione Daniele Deiana, nel rione e frazione Capo d’Orso Caterina Ledda, nella frazione Capannaccia Maria Francesca Giorgioni e nella frazione Barrabisa Michele Geromino.

Erano eleggibili alla carica di presidente i cittadini residenti nella frazione o nel rione per la quale si candidavano e nella quale vivono tutto l’anno. Le elezioni dei presidenti delle frazioni e dei rioni, individuate e definite queste sulla base di una delibera di Consiglio comunale del 2018, hanno lo scopo di «promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell’amministrazione comunale». Per la terza volta si è proceduto a Palau a queste elezioni, la prima con un seggio tradizionale e le ultime due volte invece in modalità on line.

