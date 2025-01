Sono 26 i lotti di terreno, a Liscia Culumba, da assegnare nell’ambito del P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) di Liscia Culumba e per il quale è stato aperto il bando pubblico. Le aree edificabili saranno assegnate in proprietà, al prezzo di € 83,61/mq, per realizzare impianti produttivi artigianali. Possono partecipare al bando soggetti pubblici o imprese che, singolarmente, in forma associata o in consorzio, svolgono o intendono avviare attività economica nei settori dell’artigianato (Legge n.443/1985).

I requisiti richiesti sono l’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A; la mancanza di condanne passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale, per il titolare di impresa individuale e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; il non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta o volontaria, o altra situazione equivalente, né di avere in tal senso attivato procedure; la dichiarazione delle posizioni previdenziali e assicurative e della propria regolarità contributiva.

Dal bando sono escluse le attività commerciali; le società finanziarie e di locazione finanziaria che partecipano direttamente ed in conto proprio; le imprese già assegnatarie. Le domande degli interessati dovranno essere presentate entro il 10 febbraio prossimo, ore 13.

© Riproduzione riservata