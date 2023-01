Saranno in 20 a Palau, dal 13 al 18 aprile 2023, tra frati e suore francescani provenienti da tutta l’Italia, a predicare in occasione di una Missione Popolare.

Un numero rilevante, in un paese di poco più di 4mila abitanti. Fortemente voluta dal parroco, don Paolo Pala, che già da qualche settimana ha mobilitato gruppi ed associazioni parrocchiali. La Missione, ha detto, «vuole essere un'evangelica provocazione che smuova i cuori e le coscienze di tutti noi, per ritornare all'essenziale... e l'essenziale è l'amore per Dio e l'amore per i fratelli, tutti, senza alcuna distinzione».

Palau «è una comunità promettente e generosa – riconosce il parroco –, in un paese baciato da Dio per la sua posizione e la bellezza del suo scenario naturalistico, ma che ogni tanto sembra perdere il senso di Dio e della vera fraternità umana e cristiana in nome di interessi economici e di piccole logiche di potere».

Un paese, Palau, ancora una volta, a livello politico-amministrativo, caratterizzato da denunce e inchieste e che, nella tarda primavera, andrà alle urne per le elezioni comunali. I francescani in Missione saranno ospitati presso alcune famiglie mentre sarà allestita per loro una mensa comune. Durante la Missione ci saranno incontri con gruppi, associazioni e comitati, nelle scuole e con i giovani, nei luoghi di lavoro, di ritrovo e di accoglienza degli anziani, presso gli ammalati e con le istituzioni; oltre a momenti comunitari e di preghiera.

