È morto nella sua casa di Palau, all’età di 93 anni, il magistrato Giacomo Pala, da tutti in Gallura conosciuto come “il pretore”, per aver esercitato questo ruolo per molti anni, prima che le preture venissero cancellate dall’ultima riforma della giustizia, tra il 1999 e il 2000.

Un ruolo importante che Pala esercitò nella sede di La Maddalena, avendo giurisdizione in materia civile e penale oltre ad importanti competenze di natura amministrativa, giurisdizione volontaria ed altre.

Palaese, frequentò le Scuole Medie a La Maddalena, il Liceo Classico a Tempio per poi conseguire la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Sassari, entrando successivamente in magistratura.

Il Rotary Club La Maddalena-Costa Smeralda gli conferì nel 2009, presso la Biblioteca del Circolo Ufficiali MM di La Maddalena, il “Premio Giuseppe Garibaldi 2009” con la seguente motivazione: «Magistrato dotato di una straordinaria carica d’umanità, autentica espressione dell’identità della gente di Gallura, ha amministrato la giustizia nell’Arcipelago per trent’anni, distinguendosi per la totale dedizione, l’elevata professionalità e la limpidezza intellettuale. Contemperate con la saggezza, la moderazione ed umana comprensione. Egli ha contribuito a promuovere la cultura della legalità, dando un insostituibile apporto al processo di costruzione di una società giusta nella quale la persona è considerata il fine e non il mezzo dell’agire comune».

Il funerale avrà luogo domani, sabato 27 maggio, alle ore 11:00, nella chiesa del Redentore, a Palau.

