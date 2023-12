È scontro nell’assemblea civica di Oschiri. Dopo la decisione del sindaco Roberto Carta, che oggi ha sospeso la diretta streaming del Consiglio comunale, la minoranza ha abbandonato l’aula. Il primo cittadino ha assunto il provvedimento, a suo dire, per evitare tensioni ulteriori in paese. Carta ha parlato di una situazione di «particolare difficoltà sociale».

I consiglieri di opposizione (Andrea Decandia, Gian Francesco De Candia, Antonella Brianda e Tore Carta) hanno lasciato l’aula. In serata è arrivata una nota firmata dai quattro: «La decisione del sindaco di spegnere le telecamere sulla seduta del Consiglio Comunale di oggi palesa, in maniera inequivocabile, l'assoluta inconsistenza ed incapacità di un Amministrazione che non è mai stata in grado di reggere in aula il confronto con il gruppo di opposizione “Valore Comune”. Un clamoroso ritorno all'oscurantismo dopo tre anni in cui con serietà, trasparenza ed impegno abbiamo fatto rinascere il dibattito politico del paese. Una decisione vergognosa, figlia della politica delle stanze chiuse, degli inciuci e del clientelismo elettorale da bar della piazza. Esprimiamo il più totale disappunto, preannunciando fin d'ora un'opposizione ancora più vigile e attenta, in tutte le sedi consentite, pronta a tutto per mandare a casa un gruppo che ha dimostrato, con questa decisione, di vergognarsi essa stessa del modo in cui amministra».

