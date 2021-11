Un uomo è finito in ospedale, ferito, dopo essere stato coinvolto in un incidente tra via Galvani e via Barbagia a Olbia.

Era al volante di una Panda, che si è scontrata con una Nissa guidata da un giovane.

Violento l’impatto. Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118 per il trasporto del conducente della Panda in ospedale.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata