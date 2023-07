Vento e temperature estreme stanno paralizzando in queste ore il traffico all’aeroporto di Olbia.

Sulla pista del Costa Smeralda il termometro ha toccato punte di 47 gradi, una temperatura che, combinata con il vento di maestrale che da stamattina soffia sulla Gallura, crea condizioni che hanno portato quasi tutte le compagnie a dirottare i voli in arrivo ad Alghero e Cagliari o ritardare le partenze anche se lo scalo è tecnicamente aperto.

È atterrato ad Alghero il volo easyJet da Parigi mentre quello da Malpensa è stato dirottato ad Elmas. Sono ritardati tutti i voli in arrivo e in partenza nel pomeriggio, easyJet ha cancellato anche l’aereo per Malpensa (che è fermo a Cagliari). Si confida in un abbassamento delle temperature in serata ma potrebbe complicare la situazione un incendio scoppiato nel pomeriggio.

La particolare condizione atmosferica ha provocato anche una fitta coltre di nebbia sul mare che ha avvolto parte della costa e le isole.

