Un grande tunnel a forma di sigaretta è stato allestito in piazza Elena di Gallura, a Olbia. All’interno pannelli informativi che raccontano i rischi del tabacco e accompagnano i cittadini in un percorso di prevenzione.

Si tratta di “Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro”, la campagna nazionale promossa da Walce che per la prima volta fa tappa in Sardegna. L’iniziativa, organizzata a Olbia in collaborazione con il Comune, la Asl Gallura e il Mater Olbia Hospital, permette anche di sottoporsi gratuitamente a una spirometria, esame non invasivo che misura la funzionalità respiratoria. Sabato 20 settembre dalle 10 alle 18 e domenica 21 dalle 10 alle 17 oncologi, pneumologi e psicologi accoglieranno i visitatori per fornire informazioni sugli screening del tumore al polmone e consigli personalizzati per smettere di fumare. La spirometria viene eseguita all’interno del tunnel da quattro medici pneumologi: Piero Zedda, Giulia Ruzittu, Alice Nizzi e Simone Oppo.

La tappa olbiese è la sesta del tour 2025, già transitato in altre città italiane. L’Italia partecipa così alla strategia europea per ridurre il consumo di tabacco entro il 2040, puntando su prevenzione e corretti stili di vita. All’inaugurazione hanno preso parte Claudio Sini, dirigente medico dell’ospedale Giovanni Paolo II e membro del direttivo nazionale di Walce, Myriam Melillo, psicologa psicoterapeuta del Serd di Olbia, insieme a medici e specialisti della Asl Gallura e del Mater Olbia. Presenti anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, e la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra. Dopo Olbia la campagna di Walce si sposterà a Monza, Genova e Verona.

© Riproduzione riservata