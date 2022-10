Tre giorni di spettacoli, mostri e magia per festeggiare Halloween in piazza: il Comune di Olbia presenta Happy Autumn 2022, un cartellone ricco di eventi per i piccoli che, dal 31 ottobre all'1 novembre prossimi, animerà le vie del centro storico.

Ad aprire le danze, lunedì a partire dalle 17 in piazza Regina Margherita, Halloween Party, spettacolo di magia in compagnia di mostri e mascotte. L'1 novembre, con partenza da Piazza Elena di Gallura alle 17.30, appuntamento con la parata itinerante Steamplant Movement, inscenato dalla compagnia Shedan Fire Theater, in uno spettacolo surreale tra clown, musica e teatro. Il 2 novembre, alle 10.30 in Piazza Regina Margherita, è la Festa Morti Morti, tra sculture di palloncini e bolle di sapone giganti.

"In queste giornate vogliamo far vivere momenti divertenti ai nostri bambini, alle loro famiglie e a chi deciderà di passare qualche giorno nella nostra città", ha detto l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra. Al Community Hub, in via Perugia, dalle 15, va in scena Dolcetto o scherzetto: festa in maschera e gara di dolci a tema, con premiazione di quello più originale.

