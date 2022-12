In occasione della ricorrenza dell'Immacolata, l'8 dicembre, torna a Olbia l'evento Scorraboi con noi, giunto all'ottava edizione, organizzato dall’Archivio Mario Cervo per festeggiare la giornata seguendo un'antica credenza diffusa nel mondo agropastorale sardo in cui veniva bandita ogni attività lavorativa, pena una disgrazia grave.

Quest'anno l'appuntamento è alle 9 ai piedi di Monte Pino, con destinazione la chiesetta di San Pietro apostolo a Muddizza Piana. Un'escursione, con la collaborazione dell'associazione Nonsolotrekking, di circa sei chilometri di strada, completamente asfaltata, per ammirare, anche, particolari scorci del territorio e parlare di rispetto dell'ambiente, salvaguardia della biodiversità, sostenibilità e consumo consapevole.

La passeggiata si concluderà con un pranzo tipico sardo alla fattoria Caresi, dove si potrà assistere a una dimostrazione di produzione del formaggio, accompagnati dalla musica del Mag Acoustic Duo con Mauro Savigni e Giovanni Ambrosino.

