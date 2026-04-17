Dopo due anni di stop, torna il Primo maggio di Olbia. Firmata questa mattina, una delibera di Giunta sblocca la manifestazione che, per anni, nella giornata dedicata alla festa dei lavoratori ha animato la città, diventando un contenitore di solidarietà, socialità e cultura.

Fermate le scorse edizioni per questioni di sicurezza e di tutela del verde pubblico del parco urbano Fausto Noce che, da sempre, ha ospitato l'evento, il Primo maggio di Olbia cambia location. La manifestazione, organizzata da Eventi frizzanti, si sposta al parco Mario Cervo che, a partire dalla mattina e fino a mezzanotte, ospiterà gli stand delle associazioni cittadine partecipanti, laboratori per bambini e dibattiti sui temi del lavoro, dei diritti delle donne e delle categorie più fragili.

Ancora sconosciuti i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del concertone, alle 15 è previsto l'inizio della tradizionale maratona musicale.

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