È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Olbia nel pomeriggio di sabato.

Coinvolte due auto, che si sono scontrate, per circostanze in fase di accertamento, in via Petta, all’angolo con via Forteleoni.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, assieme agli operatori del 118.

Come detto, una persona a bordo di una delle vettura ha riportato conseguenze ed è stata così soccorsa e trasportata in ospedale.

In azione anche i carabinieri, per i rilievi utili a chiarire le cause dello scontro.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata