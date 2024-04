Ancora un Codice rosso a Olbia, i Carabinieri del Reparto territoriale hanno arrestato un uomo di 42 anni accusato di una lunga serie di atti persecutori ai danni della ex compagna. I fatti sono avvenuti nell’arco di diversi mesi e sono culminati in un episodio avvenuto in un condominio della città gallurese.

L’uomo, dopo diversi tentativi, è riuscito a entrare nella casa della vittima e a picchiarla. In precedenza la donna era stata aggredita sia a Olbia che in un appartamento di Sassari, anche in presenza del figlioletto di due anni.

Il presunto responsabile dello stalking avrebbe pedinato la vittima in strada invitando amici e conoscenti della donna ad allontanarsi da lei. In un’altra occasione sarebbe piombato nella casa della giovane e l’avrebbe aggredita in presenza del suo attuale compagno e del figlio.

Le indagini sono state condotte dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. Il gip Alessandro Cossu ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alla ex. I difensori, Carlo Foddai e Anna Putzolu, hanno ottenuto la liberazione del presunto stalker.

