Febbre da vigilia: a Olbia parte la due giorni di festa che dà il benvenuto al nuovo anno. Con la serata a tutto Zelig prende avvio anche la grande novità di quest’anno ovvero la partnership con Rds che guiderà, con la conduzione del dj Claudio Guerrini, entrambi gli show: dal cabaret agli attesi concerti del 31, i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash.

Musica e comicità già stasera in piazza Crispi, con inizio alle 21. Ad aprire le danze tre nomi noti della risata targata Zelig (e non solo): Paolo Migone, Dado e Gianluca Impastato saliranno sul palco, introdotti da Claudio Guerrini. Un palco che poi vibrerà fino a mezzanotte con la musica selezionata dal dj. Il copione si ripeterà anche a San Silvestro, con il dj set pronto a proseguire la lunga notte post concertone. Uno speciale concorso indetto da Rds, inoltre, ha già decretato i fortunati ascoltatori che avranno la possibilità di accedere ad aree esclusive.

«Vorrei ringraziare la Fondazione di Sardegna, e il suo presidente Giacomo Spissu, che ci ha dato la possibilità di realizzare questo accordo con Rds», commenta l’assessore ai grandi eventi, Marco Balata. «Ci permette di offrire un’ulteriore spettacolo, insieme ai già importanti concerti previsti». Sul versante sicurezza: «Ogni anno cerchiamo di apportare delle migliorie e questa volta abbiamo lavorato per aprire due nuove e ampie vie di fuga e una zona sterile».

Circa settanta gli addetti messi in campo per garantire l’incolumità del pubblico, ai quali si affiancheranno decine di uomini delle forze dell’ordine. L’area dedicata del Molo Brin contiene 10.000 persone ma quelle attese in città, in particolare per ascoltare una delle pop band giovanili più acclamate degli ultimi anni, sono molte migliaia di più. Per agevolare il flusso di auto, l’Aspo ha già reso noto l’avvio del servizio navetta dai parcheggi liberi e gratuiti dei centri commerciali di Olbiamare e di Terranova Basa, a nord e sud di Olbia: dalle 17 del 31 fino alle 5 del mattino il servizio non-stop consentirà di raggiungere facilmente il centro cittadino. In prossimità dell’evento si avrà, inoltre, la possibilità di usufruire dei parcheggi del Molo Bonaria del Porto Isola Bianca (molo dove era stato realizzato il Jova Beach Party), che per l’occasione verrà aperto alle auto e presidiato.

