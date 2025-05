Gravi irregolarità a bordo, la Capitaneria di Porto di Olbia ferma un mercantile al Molo Cocciani.

La nave, battente bandiera Tuvalu, con una stazza lorda di 1.596 tonnellate e adibita al trasporto di carico generale, era giunta da Pozzallo ed era diretta a Durazzo con sosta a Olbia per l’imbarco di granito. Il sequestro è stato disposto a seguito dell’ispezione del Nucleo Port State Control della Guardia Costiera che ha accertato diverse deficienze in materia di sicurezza della navigazione, tra cui gravi carenze all’impianto di sicurezza antincendio di emergenza e preparazione inadeguata dell’equipaggio alle procedure operative da adottare in caso di incendio a bordo.

Ora l’unità resterà in stato di fermo nel porto industriale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste.

