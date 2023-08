Valorizzare e promuovere la via commerciale più importante e più lunga di Olbia: nasce l'associazione Centro Commerciale Naturale viale Aldo Moro, presentata questa mattina dal nuovo gruppo dirigente e da Confcommercio Olbia.

«Lo scopo del CNN è quello di rendere più attraente il viale, lungo circa cinque chilometri e che ospita oltre duecento attività commerciali, attraverso manifestazioni e iniziative che possano coinvolgere tutti», ha detto il neo presidente GianMario Satta.

Primo step, avviare una campagna di adesioni per fare rete tra gli esercenti e, successivamente, a partire dall'autunno prossimo, stilare un programma di eventi da inaugurare nel periodo natalizio. Oltre alla promozione di viale Aldo Moro non solo come area commerciale ma anche come punto di aggregazione, il CNN intende rappresentare gli imprenditori aderenti nel confronto con l'amministrazione comunale portando proposte e istanze per migliorare sicurezza, decoro urbano e viabilità. Sul punto, il direttivo lamenta la difficile gestione del traffico in occasione di manifestazioni che ne preclude la riuscita. Dopo il CNN Porto Rotondo, quello di viale Aldo Moro sarebbe il secondo in tutta la Gallura ma, ha detto il presidente Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu, «l'obiettivo della nostra associazione è costituire dei comitati 'commerciali' di quartiere per i quali sono già in corso varie interlocuzioni».

