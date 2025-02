Inaugurati il centro commerciale naturale Olbia Centro e una sala multifunzionale intitolata all'ultimo presidente del Consorzio centro storico, Gianni Ponsanu, venuto a mancare cinque anni fa.

L'iniziativa di Confcommercio Nord Sardegna - area Gallura è stata presentata stamattina alla presenza della famiglia dell'imprenditore olbiese, delle istituzioni locali e regionali e di tanti commercianti. Atteso da tempo, dopo lo scioglimento qualche anno fa, per ridurre l'emorragia di negozi e lo svuotamento del centro, il nuovo centro ha l'obiettivo di rivitalizzare il cuore di Olbia e di valorizzarlo, anche con la ripresa dell'organizzazione di eventi che attirano i cittadini, soprattutto d'inverno.

Costituito il nuovo direttivo, il neo presidente, Giuseppe Marrone, ha detto: «Il centro nasce per tentare di riportare la popolazione in centro, con due obiettivi: contribuire al decoro urbano e alla sicurezza e far rivivere il cuore della città nei tempi morti».

Tra le idee, il nuovo presidente, che ha aperto un'attività in piazza Matteotti, scommettendo in un'area sorvegliata speciale per essere stata teatro di episodi di disordine, ha annunciato di l'intenzione di riorganizzare la manifestazione "Olbia in Fiore”, apprezzata dai cittadini e assente da sei anni.

«Costituire il centro commerciale naturale è anche un modo per stare più vicini alle attività commerciali e la sala alla memoria di Gianni Ponsanu vuole essere un luogo d'incontro per le generazioni future e la loro formazione oltre a ospitare attività e conferenze», ha aggiunto il presidente Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu.

A tagliare il nastro, anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, che dopo aver ricordato Ponsanu, ha assicurato la disponibilità della Regione a supporto delle iniziative, e l'assessore comunale alle Attività produttive, Vanni Sanna che ha ribadito come «Il centro sia un fattore di aggregazione che serve non solo ai commercianti ma a tutta la città e nel centro storico ci sono tutte le condizioni perché rinasca».

Tanti i messaggi nel ricordo dell'ottico ed ex dirigente di Confcommercio. «Gianni era un rappresentante del centro storico che ha lasciato un'impronta indelebile e ha saputo coniugare passione, impegno e umanità: la sua visione è stata di esempio per tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo», ha concluso il direttore di Confcommercio Olbia, Nino Seu.

