“A causa della recente emergenza meteo, alcune persone senza fissa dimora hanno perso tutto ciò che avevano. In questo momento, abbiamo esaurito le nostre scorte e abbiamo urgente bisogno di aiuto”.

Il Comitato di Olbia della Croce Rossa Italiana lancia un appello urgente all'indomani del passaggio del Ciclone Harry: “Cerchiamo coperte e scarpe da uomo da tennis, in buono stato: ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza per chi oggi si trova in grave difficoltà”.

Le consegne degli indumenti sono aperte presso la sede Sportello Sociale Croce Rossa di Olbia, Via Tienanmen 31, lunedì e giovedì dalle 15 alle 19. Da un anno, in città è operativa l'Unità di Strada che, una notte a settimana, gira nei quartieri per fornire supporto ai senzatetto. Nel 2025, il gruppo di volontari della Cri olbiese ha distribuito 531 pasti, 383 coperte e 350 indumenti alle persone senza fissa dimora, che sono circa una decina a sera.

© Riproduzione riservata