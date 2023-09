Nuova strada scolastica a Olbia, l'amministrazione comunale inaugura la quarta.

Dopo quella istituita, in via sperimentale nel 2019, per la sicurezza degli alunni che frequentano le scuole affacciate su via Nanni, che vanta il primato in Sardegna, quella di via Gennargentu al servizio delle scuole Armando Diaz e San Simplicio e l'ultima, qualche giorno fa, a San Pantaleo, ora è strada scolastica anche via Vicenza.

Nel tratto compreso tra via Svizzera (che diventa anche a senso unico) e via Ferrara è chiusa al traffico negli orari di ingresso e di uscita dai plessi scolastici tutti i giorni di svolgimento delle lezioni. Non solo. A seguito di tante segnalazioni di grave pericolo per gli alunni della scuola primaria che, per raggiungere l'istituto, percorrono la strada priva di marciapiedi, in via Frosinone, nella fascia adiacente al plesso, è stato istituito un percorso pedonale protetto da archetti, dismettendo gli stalli adibiti a parcheggio delle auto.

