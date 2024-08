Incendio nella serata di ieri nella zona industriale di Olbia.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22,30 in via Gabon per un rogo divampato nei locali di un'azienda di carpenteria metallica.

Il lavoro di due squadre ha limitato i danni all'ufficio, dove il calore ha danneggiato le pareti, l'impianto di illuminazione e un furgoncino.

Non si segnalano feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Olbia.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata