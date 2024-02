Sarebbero responsabili di una tentata rapina a mano armata in un locale di Olbia G. e K., i ragazzi di 17 e 15 anni svaniti nel nulla da 9 giorni e ritrovati oggi nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia.

Gli adolescenti hanno potuto rivedere e riabbracciare i loro genitori, ma sono attualmente in stato di fermo e sono stati accompagnati dalle forze dell’ordine nel centro di prima accoglienza, struttura adibita ad ospitare minorenni in stato di fermo o di arresto.

Il 26 gennaio, ricostruisce il commissariato di Olbia, subito dopo la denuncia di scomparsa sono state attivate le ricerche, con l’utilizzo di Volanti, personale del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, Polizia di Frontiera, pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Olbia.

Le ricerche, avvalendosi anche di segnalazioni anonime, si sono estese ai comuni limitrofi e all’entroterra, sono stati passati al setaccio ruderi, ma anche case e strutture ricettive. Parallelamente gli investigatori cercavano di capire i motivi dell’allontanamento che, come precisato dal colonnello Michele Monti, comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Olbia, è stato senza dubbi volontario.

Parallelamente si veniva a scoprire che i due minorenni erano fortemente indiziati del reato di tentata rapina a mano armata ai danni di un commerciante del centro cittadino e che per questo si erano dati alla fuga. Gli investigatori, precisa la nota del commissariato, si sono dovuti scontrare non solo con le caratteristiche geografiche del territorio, ma anche con un «contesto socio culturale e un atteggiamento troppo spesso restio a collaborare con le forze dell’ordine».

Oggi finalmente si è arrivati al ritrovamento, i due erano nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia, alle porte della città, dove in questi giorni hanno ricevuto cibo e acqua dagli amici. Un sospiro di sollievo per i genitori che col passare dei giorni erano sempre più preoccupati e hanno potuto riabbracciarli. Subito dopo però per i due ragazzi è scatto il fermo in qualità di indiziati del delitto di tentata rapina a mano armata e l’accompagnamento al Cpa competente.

