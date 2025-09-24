Il rogo
24 settembre 2025 alle 11:21
Olbia, fiamme nel chiosco di fiori davanti al cimitero: indagini in corsoL’allarme nella notte in via Roma
Fiamme nella notte in un chiosco di fiori davanti al cimitero di Olbia, in via Roma.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e circoscrivere l’area: il rogo ha interessato la struttura adibita a rivendita di fiori e un rimorchio cabinato posizionato nello spiazzo antistante i cancelli del camposanto.
Sul posto anche i carabinieri. Indagini in corso per stabilire le cause.
(Unioneonline)
