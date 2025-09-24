Fiamme nella notte in un chiosco di fiori davanti al cimitero di Olbia, in via Roma.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e circoscrivere l’area: il rogo ha interessato la struttura adibita a rivendita di fiori e un rimorchio cabinato posizionato nello spiazzo antistante i cancelli del camposanto.

Sul posto anche i carabinieri. Indagini in corso per stabilire le cause.

(Unioneonline)

