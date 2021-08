Incendio lungo il versante sud del Monte Plebi a Olbia.

Impegnate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco e un canadair della flotta di stanza all'aeroporto “Costa Smeralda”.

Presente anche un elicottero del Corpo Forestale regionale della base operativa di Limbara.

Proprio in Gallura, come anche nel Cagliaritano, è stato lanciato un allerta per pericolo di incendio alto, codice arancione, anche a causa del forte vento di maestrale che da ieri sera ha iniziato a soffiare sulla Sardegna e che in alcuni punti raggiungerà i 30 km/h.

