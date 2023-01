Tra i protagonisti del Capodanno olbiese non poteva mancare il sindaco Settimo Nizzi. Salito sul palco del Molo Brin dopo il concerto di Emma Marrone, per il conto alla rovescia che ha segnato il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, con brindisi a seguire, il primo cittadino di Olbia ne ha approfittato per fare gli auguri.

«A tutti gli olbiesi e ai galluresi – ha sottolineato a margine del live della cantante salentina –, auguro di trovare al più presto una soluzione al problema dei trasporti aerei per combattere l’isolamento, il lavoro per tutti e che non ci sia una recrudescenza della pandemia del Covid. Per il resto, le cose che spettano a noi, come amministrazione, le facciamo!».

Intanto, lo spettacolo di Capodanno è stato un successo. «Parlano di almeno 20mila presenze», ha svelato ieri Nizzi, guardando parte della folla accorsa in città per festeggiare l’arrivo del 2023. «Sono contento, perché continuiamo a dare l’opportunità a nostri concittadini di trascorrere delle ore spensierate aspettando l’anno nuovo. Un appuntamento diventato ormai fisso che ci rende orgogliosi, e che ci fa pensare di utilizzare sempre i soldi di tutti nel migliore dei modi, con una spesa ben fatta».

