Dalla via della seta a quella del vino, da oggi la rotatoria Marco Polo diventa del Vermentino. In occasione della decima edizione della manifestazione “Benvenuto Vermentino!”, in corso a Olbia fino a domenica per celebrare e scoprire l’eccellenza vitivinicola della Gallura, il sindaco, Settimo Nizzi, ha inaugurato il nuovo toponimo della rotonda all'ingresso ovest della città.

Piantumata con filari di vite circolari e rose rosse, l'aiuola che accoglie i viaggiatori provenienti dall'alta Gallura è un omaggio all'identità del territorio e tra tre anni le piccole viti di uva fragola e bianca daranno la prima produzione. «Abbiamo pensato di realizzare un'opera permanente all'interno della rotatoria che da oggi sarà chiamata del Vermentino: Olbia città del vino e dell'olio, questo allestimento contribuisce a conservare nel tempo l'immagine della nostra città», ha detto il primo cittadino.

«Come produttori siamo molto felici di questa iniziativa che consentirà ai visitatori che arrivano da questo ingresso di vedere che Olbia è veramente la città del vino», ha aggiunto la presidente del Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura docg, Daniela Pinna.

© Riproduzione riservata