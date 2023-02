Convocato per domani, alle 15.30, il Consiglio comunale di Olbia porta in aula ventitré punti all'ordine del giorno, tra cui una mozione, presentata dai consiglieri di opposizione, sull'istituzione di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile in città. Tema quanto mai attuale all'indomani di un episodio di violenza che ha coinvolto quattro giovanissimi in una rissa, avvenuto la scorsa notte, non lontano dal lungomare.

Sul tavolo dei lavori, tutte firmate dalla minoranza consiliare, anche altre tre mozioni, sulla carenza di organico nel Commissariato di Olbia, sul regolamento dei Servizi sociali e sulla fibromialgia e un'interpellanza sull'emergenza ambientale nell'ex campo nomadi Sa Corroncedda.

Al vaglio dell'assemblea, inoltre, la realizzazione di un ecocentro comunale a Rudalza, la nuova planimetria del mercato di San Pantaleo, gli impianti sportivi Caocci e Pala Deiana, e il teatro Michelucci, con l'adesione del Comune come socio fondatore alla Fondazione omonima.

© Riproduzione riservata