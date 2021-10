Sarà il Consiglio comunale tra almeno quindici giorni a dire se Augusto Navone, candidato sindaco della Grande coalizione civica sconfitto alle amministrative, può restare sui banchi del Consiglio comunale.

Due segnalazioni arrivate in Comune hanno infatti segnalato una presunta incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di direttore dell’Area marina protetta di Tavolara. Il Consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza, ha quindi convalidato l’elezione di tutti i consiglieri tranne Navone che ora ha quindici giorni di tempo per portare le sue controdeduzioni che saranno valutate in aula. Il leader della Grande coalizione civica ha ribadito in aula quanto aveva anticipato in una conferenza stampa di qualche giorno fa: autorevoli pareri legali sostengono la compatibilità dei due incarichi. La procedura aperta, che i consiglieri di opposizione hanno attribuito a un’azione politica di ambienti legati alla maggioranza, ha fatto aprire i lavori del Consiglio comunale in un clima di tensione. La minoranza si è quindi astenuta sia sulla convalida dei consiglieri che sull’elezione del presidente del Consiglio.

Come già noto, in base agli accordi politici, il presidente è Marzio Altana, avvocato con una ricca esperienza amministrativa, eletto nelle liste del Psd’az. Per lui tutti i voti della maggioranza mentre l’opposizione, pur dichiarando il suo apprezzamento, ha votato scheda bianca. I vice presidenti sono Michele Fiori, di Forza Italia, per la maggioranza e Stefano Spada, di Alba civica, per la minoranza. Nizzi, prima di prestare giuramento, ha poi ufficializzato davanti all’assemblea civica i nomi della sua giunta che vede in primo piano, Sabrina Serra (FI), prima vice sindaca della città. Gli altri assessori sono Marco Balata, Elena Casu e Antonella Sciola per Forza Italia, Simonetta Lai per la Lista Nizzi, Alessandro Fiorentino per i Riformatori e Vanni Sanna per la Lega.

Iniziano anche a delinearsi i gruppi nella minoranza. Davide Bacciu sarà il capogruppo di Liberi (con Eugenio Carbini e Paola Tournier), Maria Teresa Piccinnu ha comunicato che rappresenterà in autonomia il Movimento 5 stelle nel gruppo misto. Non ci sono ancora comunicazioni sugli altri consiglieri ma è probabile che i consiglieri di Olbia democratica (Pd) costituiscano un gruppo autonomo.

