Doppio intervento delle forze dell’ordine in un importante hotel di Olbia. Stando all’informativa destinata alla Procura di Tempio (corredata da numerose testimonianze) un ospite ha schiaffeggiato un dipendente dell’albergo.

L’operatore della struttura è stato colpito dal cliente perché aveva rimproverato i figli del turista che continuavano a creare problemi in piscina, mettendo a rischio la loro stessa incolumità.

Invece di richiamare i figli (avvertiti almeno tre volte sulla pericolosità dei loro comportamenti) l’uomo ha colpito con un schiaffo il lavoratore. Il dipendente dell’hotel non ha reagito e ha avvertito la direzione.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno identificato il presunto responsabile del gesto e sentito diversi testimoni. Il turista, dopo avere picchiato il dipendente della struttura olbiese, ha inveito contro la direttrice dell’hotel, che lo invitava a lasciare la camera, e ha cercato di filmarla con il telefonino.

A questo punto, le forze dell’ordine sono intervenute una secondo volta nell’albergo, l’ospite è stato denunciato di nuovo e allontanato definitivamente dalla struttura.

