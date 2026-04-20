Olbia, Avis assegna dodici borse di studio: destinatari altrettanti giovanissimi donatoriObiettivo valorizzare il merito scolastico e la generosità: fra i riconoscimenti quello in memoria di Samy Aiy Oukfir, morto la scorsa estate mentre andava al lavoro
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Una, dedicata alla memoria di Samy, studente dell'Istituto Ipia Amsicora di Olbia, tragicamente scomparso la scorsa estate in un incidente stradale mentre andava a lavorare in Costa Smeralda, consegnata alla sorella per premiare il grande cuore del giovane, abituale donatore che con i suoi reel, da centomila visualizzazioni, invitava i coetanei a fare lo stesso. Quella dedicata a Samy Aiy Oukfir è una delle borse di studio assegnate da Avis Olbia agli studenti meritevoli per profitto scolastico e per numero di donazioni di sangue effettuate. A riceverle, questa mattina nell'aula magna del liceo classico linguistico Antonio Gramsci di Olbia, dodici studentesse e studenti delle scuole superiori di Olbia, Tempio e Arzachena, che hanno ricevuto il riconoscimento dai rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, alla presenza di tutti i dirigenti scolastici intervenuti alla cerimonia di premiazione.
«Le borse di studio hanno un forte valore simbolico: vogliono riconoscere non solo l'impegno e il rendimento scolastico ma anche la coscienza civica e l'etica della solidarietà che i ragazzi hanno dimostrato con la donazione», ha detto il presidente di AVIS Olbia, Gavino Murrighile.