Nuove opportunità professionali, il Centro per l’Impiego di Olbia organizza un pomeriggio in presenza dedicato a chi cerca sbocchi lavorativi nelle aziende che operano nel territorio e non solo.

L’appuntamento con “La tua occasione” ( così il titolo dell’evento) sarà Martedì 30 settembre, dalle 15 alle 19, in via Romagna 10; lì i candidati avranno modo di incontrare direttamente le imprese, sostenere colloqui e presentare il proprio curriculum per le offerte attive.

Tra le aziende in cerca di lavoratori la Asdomar, la Lidl, l'Istituto di vigilanza Coopservice e Pitzus Group Costruzioni. Per partecipare è necessario compilare il form online, disponibile già da ora al linkhttps://bit.ly/tuaoccasione_olbia e, per ulteriori informazioni, si può contattare la sede del Cpi di Olbia al telefono o via mail. A disposizione dei cittadini, gli operatori del servizio regionale forniranno supporto e orientamento.

