Olbia, arriva "La tua occasione", l’incontro per chi cerca lavoroI candidati avranno modo di incontrare direttamente le imprese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuove opportunità professionali, il Centro per l’Impiego di Olbia organizza un pomeriggio in presenza dedicato a chi cerca sbocchi lavorativi nelle aziende che operano nel territorio e non solo.
L’appuntamento con “La tua occasione” ( così il titolo dell’evento) sarà Martedì 30 settembre, dalle 15 alle 19, in via Romagna 10; lì i candidati avranno modo di incontrare direttamente le imprese, sostenere colloqui e presentare il proprio curriculum per le offerte attive.
Tra le aziende in cerca di lavoratori la Asdomar, la Lidl, l'Istituto di vigilanza Coopservice e Pitzus Group Costruzioni. Per partecipare è necessario compilare il form online, disponibile già da ora al linkhttps://bit.ly/tuaoccasione_olbia e, per ulteriori informazioni, si può contattare la sede del Cpi di Olbia al telefono o via mail. A disposizione dei cittadini, gli operatori del servizio regionale forniranno supporto e orientamento.