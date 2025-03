Scatta l’allarme su un traghetto in arrivo dalla Penisola, ma si tratta di un’esercitazione. Lo scalo olbiese Isola Bianca e le acque antistanti sono stati al centro di un’imponente dispiegamento di forze che ha coinvolto squadre di terra, unità navali e elicotteri.

Un maxi schieramento - impegnati in egual misura la Direzione Marittima del Nord Sardegna, Polizia di Frontiera marittima e aerea, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Comando dei Vigili del fuoco, con i reparti in organico di artificieri, sommozzatori, reparti volo e motovedette della Guardia Costiera – necessario per testare la tempestività degli interventi ma anche il coordinamento tra i diversi corpi in caso di minaccia reale.

L’operazione ha preso avvio ieri, prima in rada poi con l’ormeggio in banchina del traghetto.

