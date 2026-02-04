È sempre operativo, vigile e attento alla situazione, il Comitato Amici a Difesa di Baja Sardinia, che nei giorni scorsi ha effettuato un monitoraggio della situazione rifiuti nel borgo e zone limitrofe, riscontrando ancora alcune criticità, sebbene ci si trovi nella stagione invernale con basse frequentazioni.

In particolare, la zona Acquadream in via Salaris e area limitrofa, sarebbe, scrive il comitato, è «piena di rifiuti abbandonati. I cespugli sono pieni di materiale plastico, lattine, vetro, cartoni e cibo avariato».

Circa la strada provinciale, che da Baja Sardinia porta ad Arzachena, scrive sempre il Comitato, «abbiamo segnalato al Comune che abbiamo raccolto vari sacchi ingombranti di rifiuti, ripieni di plastica e lattine, abbandonati sul ciglio della strada». Pur tuttavia «abbiamo riscontrato un miglioramento delle condizioni di pulizia delle strade della frazione rispetto a quanto segnalato con pec gli scorsi mesi di settembre e ottobre 2025. Però siamo in inverno e il flusso turistico è assente e quindi la valutazione della situazione andrà fatta più avanti».

Del tutto il Comitato ha informato Comune e ditta appaltatrice, chiedendo telecamere per poter identificare e sanzionare i trasgressori, e «un costante e continuo monitoraggio, da parte degli uffici comunali preposti e della ditta appaltatrice, del territorio e azioni di pulizia ripetute anche nei prossimi mesi vicini all'inizio della stagione turistica», suggerendo anche l'installazione di cartelli dissuasori/educativi con relative sanzioni.

